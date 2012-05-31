Лечить ожирение бесполезно?

В журнале Canadian Family Physician появился отчет, вывод которого неутешителен: с ожирением бессмысленно бороться. И с этим согласны многие врачи, пишет The Globe and Mail.

Например, научный редактор Роджер Ладусер полагает, что за ожирением стоят как внешние, так и генетические факторы. Все они оставили глубокий след в людях. Поэтому столь трудно изменить привычкам и похудеть. Притом, большинству полных людей нет необходимости напоминать о том, что нужно похудеть, пишет news.open.by.

По его мнению, лучше научить человека жить в комфорте со своим телом. Яна Хавранкова из Клиники Сэнт-Ламберт подтверждает: "Единицам удается не только похудеть, но и поддерживать здоровый вес. Поэтому с точки зрения общественного здоровья все эти попытки, советы и лечение ожирения бесполезны".

А вот Доминик Гаррель из госпиталя Хотель-Дье, наоборот, призывает не сдаваться. Он советует медикам изменить взгляд на ожирение и лечить его как любое хроническое заболевание. Следует ставить небольшие, но достижимые цели на дальнюю перспективу.