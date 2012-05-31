Люди с позитивным характером живут дольше

Люди, живущие до ста лет и больше, от природы радостные и в целом позитивно смотрят на жизнь, говорит исследование американских специалистов. Как сообщает Sky News, вывод оказался неожиданным: хороший характер может быть частично обусловлен генами.

Проведенный анализ был частью проекта Longevity Genes Project ("Гены долголетия"). В его рамках эксперты исследовали более 500 евреев-ашкенази старше 95 и 700 их потомков. Евреи-ашкенази из Восточной Европы - идеальные кандидаты для генетических изысканий, ведь они генетически похожи.

Комментирует руководитель научной работы Нир Барзилай из Института исследования старения Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна: "Во время обследования 243 выявленных долгожителей мы выяснили, что они отличаются прекрасным характером, социальной активностью и позитивно смотрят на жизнь. Они считают, что смех - важная часть жизни, а эмоции стоит выражать открыто".

Тесты показали: группа людей, чей средний возраст составлял 97,6 лет, имели более низкие оценки по шкале "невротической личности", чем у репрезентативной выборки населения. Плюс, у этих людей отмечались высокие показатели ответственности. По мнению специалистов, характер и продолжительность жизни связаны.

