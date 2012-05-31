Раскрыта тайна состояния "дежавю"

Ученые назвали причину возникновения дежавю. Они связали частое возникновение этого явления у человека с индивидуальными аномалиями в формировании мозга.

Дежавю представляет собой иллюзию, при которой человеку кажется, что с ним уже происходило то, чего на самом деле не было. Такое ощущение хоть раз испытывали до 80% здоровых людей.

Ученые из Университета Масарика провели исследование с участием 113 здоровых людей с разной степенью склонности к дежавю. С помощью МРТ и морфометрии эксперты оценили у них количество и распределение в мозге серого вещества. Оказалось, что чем чаще человек испытывал чувство, тем меньшего размера были структуры в средней части теменной доли коры, имевшие отношение к гиппокампу.

Гиппокамп – это часть головного мозга, которая участвует в механизмах консолидации памяти и формирования эмоций.

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