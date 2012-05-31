Депрессия становится недугом даже маленьких детей

Даже дети пяти лет страдают от клинической депрессии и тревожности, говорит исследование психологов. В Британии ежегодно растет число лиц младше 18 лет, которых направляют на лечение. Одновременно с этим увеличивается количество выписываемых рецептов на Прозак, передает BBC.

В ближайшее время на лечение детских психических расстройств будут выделены дополнительные 22 миллиона фунтов. Психологи видят причину печальной статистики в растущем давлении на родителей больных детей финансовых проблем и в употреблении родителями наркотиков, пишет Меддэйли.

В результате только в Великобритании у каждого десятого ребенка 5-16 лет можно выявить клиническое расстройство. У 50% симптомы дадут о себе знать раньше 14 лет. Изменить ситуацию, по мнению специалистов, можно, внедрив в школах систему психической помощи.

Некоторые дети начинают наблюдаться у психолога в возрасте всего лишь нескольких месяцев. В качестве примера эксперты приводят историю мальчика, лечащегося от тревожности с 18 месяцев. Ребенок панически боится, что его оставит мать.

Психолог Джо Рассел подтверждает: проблемы начались практически сразу после рождения. Тревожность выражается в том, что мальчик кидает предметы, ломает вещи, будучи склонным к эмоциональным взрывам.

