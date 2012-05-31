Школьник придумал метод раннего выявления рака

15-летний американский школьник Джэк Эндрэка разработал методику ранней диагностики рака поджелудочной железы. Подросток победил в конкурсе научных достижений школьников Intel ISEF.

Метод, предложенный школьником из Краунсвилля, штат Мэриленд, предполагает использование тест-полосок (аналогичные применяются в глюкометрах) и простого датчика. Прибор определяет наличие белка мезотелина в крови или моче. Этот белок вырабатывается злокачественными клетками.

Испытания прибора подтвердили его точность в 90% случаев. Стоимость и длительность диагностики сократилась в десятки раз, по сравнению с существующими методами. Джэк получит патент на свою разработку. Две биотехнологические кампании уже заинтересовались методом.

likar.info