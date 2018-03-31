Клубника - "звёздная" ягода

О профилактических качествах ягоды рассказывает врач Марина Владимировна Тимошенко.

- По содержанию витамина С клубника уступает только черной смородине. В пяти ягодах средней величины витамина С столько же, сколько в одном крупном апельсине. А фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в малине и винограде.

Если каждый день есть эти ягоды, укрепляются иммунная система и стенки сосудов. Клубника обладает мощным противовоспалительным и противомикробным действием. Поэтому при больном желудке ее прописывают как лекарство.

Любимое лакомство знаменитостей

Многие голливудские звезды периодически придерживаются клубничной диеты. Три дня в течение месяца они питаются только этой вкусной ягодой. Употреблять ее можно без ограничений, если вам не мешает аллергия.

Клубника - сильный аллерген. Подверженным аллергии нужно уменьшить ее потребление или запивать ее любым кисломолочным продуктом. .

Клубника также противопоказана при повышенном выделении желудочного сока, длительных желудочных и печеночных коликах и аппендиците. Маленьким детям и беременным женщинам клубнику и напитки из ее листьев надо употреблять с особой осторожностью. .

Антимикробные свойства клубники используются для лечения воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах изо рта..

Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Так что, лакомясь сладкими ягодами в летний зной, вы обеспечиваете себе здоровье в зимнюю стужу. .

Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в нашей повседневной пище и питьевой воде.

Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным диабетом. И вкусно, и полезно.

Прием натощак 4-6 столовых ложек свежего клубничного сока помогает при желчнокаменной болезни. При заболеваниях почек и мочевых путей рекомендуется весь сезон употреблять ягоды клубники. Лучше есть каждый день не менее 400 граммов. При всех почечных недугах следует пить отвар из корней клубники.

Клубника является природным мочегонным средством и успокаивающе действует на печень. Поэтому при ревматизме и заболеваниях печени рекомендуется применять клубничную диету. В течение недели нужно ежедневно съедать по 1,5 килограмма ягод. Заодно избавитесь и от накопленных за зиму лишних килограммов. Салициловая кислота, которая содержится в ягодке, помогает и при болях в суставах. Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии. Это, кроме всего прочего, и испытанное народное средство при лечении экземы, диатеза, кожной сыпи, небольших ранок.

Просто нанесите кашицу из клубники на больное место. Ягоды клубники и отвар из ее листьев нормализуют обмен веществ и давление, избавляют от бессонницы. Клубника - отличное профилактическое средство от таких болезней, как атеросклероз и гипертония.

Клубничные маски

Маски из клубники хорошо подсушивают и залечивают угревую сыпь, сужают поры.

Перед клубничной маской чистую кожу лица смажьте соком этой ягоды. Потом на 15-20 минут наложите вату с кашицей из клубники. Сняв кусочки ваты, похлопайте ими по лицу, как бы вбивая сок в кожу. Смойте маску теплой водой или ватным тампоном, смоченным в прохладном молоке. Лучше всего такая маска действует на сухую и потрескавшуюся кожу, придавая ей эластичность.

Ароматный сок свежей клубники - самый лучший лосьон! Это чудодейственное средство для удаления пигментных пятен и веснушек. Но для достижения желаемого результата необходимо чуть ли не ежедневно "маскироваться" в течение трех недель.

Если кожа сухая, обезвоженная, с пигментными пятнами, сначала протрите ее оливковым или кукурузным маслом. Подсолнечное иногда усиливает пигментацию. Сделайте горячий влажный компресс. Приложите его на 5-7 минут к лицу. Затем нанесите на 10-15 минут на лицо маску из клубники. Эту маску лучше всего смыть настоем цветов липы - 2 столовые ложки на 1 литр воды.

Хорошо добавлять размятую клубнику в маски из творога, меда, лимона, в кремы - вместе с ложкой меда. Так что не упустите свой шанс похорошеть - клубничный сезон в разгаре.

http://www.womenmagazine.ru/s.php/99982699.htm