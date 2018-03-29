Морс из клюквы нормализует гормональный фон

Конец сентября-октябрь — самое время собирать и заготавливать клюкву. Эта ягода очень капризна и растет не везде. В Украине ее можно встретить в Карпатах и Прикарпатье, в Ровненской, Черниговской, Житомирской областях. В центральных и западных она не распространена. Но если хорошо поискать — найти можно — на берегу рек и на болотах. Если такая перспектива не радует — тогда вам в ближайший супермаркет.

О том, как использовать силу клюквы, рассказала врач-фитотерапевт центра «Зеленая планета» Мария Мирошниченко.

5 ПОВОДОВ УВАЖАТЬ КЛЮКВУ

1. Борется с раком. Основные составные клюквы — лейкоантоцианы — имеют противоопухолевое действие, катехины усиливают эффект рентгеновского облучения, кверцетин и рутин препятствуют росту опухолей, а витамин С повышает иммунитет.

Как правильно употребить? Посоветуйтесь с доктором в вопросах дозы и периода приема ягоды.

2. Помогает наладить работу гормональной системы. Клюква имеет в своем распоряжении тритерпеноиды, которые по своему химическому и генетическому составу максимально близки к составу стероидных гормонов человека — прежде всего половых, а также противовоспалительных (кортизола и др.). Поэтому при их дефиците тритерпеноиды восполнят гормональный недостаток.

Как правильно употребить: пейте клюквенный морс — не менее чем 0,5 л в день. Так вы получите тритерпеноиды свежими в натуральном виде, а жидкость быстро усвоится организмом (узнать о гормональном фоне можно у врача-эндокринолога).

3. Чистит сосуды. Благодаря пектиновым волокнам клюква выводит из организма лишний холестерин. Поэтому она крайне полезна сердечникам, страдающим атеросклерозом.

Как правильно употребить: 3 раза в день жуйте сушеную клюкву — 7—10 ягод будет достаточно, и употребляйте не менее 1 л морса в день.

4. Борется с простудами. Проантоцианидины в сочетании с бензойной и аскорбиновой кислотами борются с многими микроорганизмами, понижают жар.

Как правильно употребить: пейте подогретый до 35—36 *С клюквенный морс, размешав в нем ложку меда.

5. Помогает при токсикозе у беременных. Тритерпеноиды регулируют гормональный дисбаланс, а кислоты налаживают работу желудка и избавляют от тошноты.

Как правильно употребить: съешьте несколько сушенных ягод — 7—10 шт., но не пытайтесь сразу разжевать и проглотить, предварительно хорошо разомните их во рту 2—3 мин.

КАК ГОТОВИТЬ МОРС?

500 г клюквы, 6—7 ст. холодной кипяченой воды, 300—400 г сахара.

1. Переберите и промойте клюкву, облейте кипятком и сразу же промойте холодной кипяченой водой.

2. Разомните ягоды.

3. Добавьте 1 ст. воды, размешайте и отожмите массу через плотную белую ткань.

4. Отжимки вновь выложите в миску и залейте еще 1 ст. воды, перемешайте и снова отожмите.

5. Повторите действия в 3-й раз, после чего выжимки выкиньте, а сок разведите кипяченой холодной водой до нужной концентрации и добавьте по вкусу сахар.

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНА? Тем, у кого язва желудка и гастрит, заболевания печени, т.к. клюква содержит много органических кислот, которые могут обострить течение заболевания. Также стоит проконсультироваться у доктора кормящим мамам. Не следует употреблять ягоду при аллергических реакциях на нее.

Дмитрий Гуцало, Елена Марченко,Сегодня