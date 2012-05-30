Листья винограда снимут с ног усталость

У крас­но­го ви­но­гра­да мно­жест­во до­сто­инств, но глав­ное - по­ли­фе­но­лы - ве­щест­ва, спо­соб­ные укреп­лять во­лок­на кол­ла­ге­на и элас­ти­на, воз­вра­щать ко­же мо­ло­дость, ре­гу­ли­ро­вать об­мен ве­ществ и из­бав­лять от тя­жес­ти в но­гах, укреп­ляя со­су­ды и ре­гу­ли­руя кис­ло­род­ный об­мен в кро­ви.

С этой спо­соб­ностью крас­но­го ви­но­гра­да, ко­то­рую уче­ные на­зы­ва­ют ан­гио­п­ро­тек­тор­ной функ­ци­ей, сто­ит разо­брать­ся под­роб­нее.

Укреп­ле­ние сте­нок со­су­дов и уси­ле­ние ка­пил­ляр­но­го кро­во­об­ра­ще­ния ле­том и зи­мой спа­са­ет нас от бо­лей, оте­ков в но­гах, из­бав­ля­ет от син­дро­ма ус­та­лых ног, вы­зы­ва­е­мо­го не­до­ста­точ­ным от­то­ком кро­ви.

Кро­ме то­го, фла­во­но­и­ды крас­но­го ви­но­гра­да так­же укреп­ля­ют серд­це, нор­ма­ли­зу­ют дав­ле­ние и воз­вра­ща­ют нам ес­тест­вен­ный ру­мя­нец, бла­го­да­ря уси­ле­нию мик­ро­цир­ку­ля­ции в ка­пил­ля­рах.

А те­перь вни­ма­ние: ви­но и ви­но­град – это при­ят­но, но нуж­ных нам ве­ществ в них со­всем не­мно­го. Как быть? Есть бо­лее про­дук­тив­ный ис­точ­ник фла­во­но­и­дов ви­но­гра­да – ви­но­град­ные листья! При­чем об их це­леб­ных свойст­вах бы­ло из­вест­но за­дол­го до от­кры­тия ан­ти­ок­си­дан­тов.

Ме­ди­ка­ми дав­но уже бы­ло за­ме­че­но, что сре­ди сель­ских ра­бо­чих фран­цуз­ские сбор­щи­ки ви­но­гра­да очень ред­ко жа­ло­ва­лись на оте­ки ло­ды­жек, ус­та­лость и боль в но­гах, хо­тя и про­во­ди­ли це­лые дни за мо­но­тон­ной сто­я­чей ра­бо­той.

Ко­неч­но же, ни­ка­ко­го чу­да в этом не бы­ло: ви­но­гра­да­ри из­дав­на ис­поль­зо­ва­ли мест­ный ме­тод ле­че­ния – ком­прес­сы и при­моч­ки из листь­ев крас­но­го ви­но­гра­да.

Ока­за­лось, что имен­но ви­но­град­ные листья – ис­точ­ник мощ­ных ан­ти­ок­си­дан­тов, по­вы­ша­ю­щих проч­ность и элас­тич­ность кро­ве­нос­ных со­су­дов.

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