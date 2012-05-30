Листья винограда снимут с ног усталость
Компрессы и примочки
У красного винограда множество достоинств, но главное - полифенолы - вещества, способные укреплять волокна коллагена и эластина, возвращать коже молодость, регулировать обмен веществ и избавлять от тяжести в ногах, укрепляя сосуды и регулируя кислородный обмен в крови.
С этой способностью красного винограда, которую ученые называют ангиопротекторной функцией, стоит разобраться подробнее.
Укрепление стенок сосудов и усиление капиллярного кровообращения летом и зимой спасает нас от болей, отеков в ногах, избавляет от синдрома усталых ног, вызываемого недостаточным оттоком крови.
Кроме того, флавоноиды красного винограда также укрепляют сердце, нормализуют давление и возвращают нам естественный румянец, благодаря усилению микроциркуляции в капиллярах.
А теперь внимание: вино и виноград – это приятно, но нужных нам веществ в них совсем немного. Как быть? Есть более продуктивный источник флавоноидов винограда – виноградные листья! Причем об их целебных свойствах было известно задолго до открытия антиоксидантов.
Медиками давно уже было замечено, что среди сельских рабочих французские сборщики винограда очень редко жаловались на отеки лодыжек, усталость и боль в ногах, хотя и проводили целые дни за монотонной стоячей работой.
Конечно же, никакого чуда в этом не было: виноградари издавна использовали местный метод лечения – компрессы и примочки из листьев красного винограда.
Оказалось, что именно виноградные листья – источник мощных антиоксидантов, повышающих прочность и эластичность кровеносных сосудов.