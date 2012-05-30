Дефицит витамина D грозит инсультом

Дефицит витамина D повышает риск развития ишемического инсульта на 22%, пришли к выводу ученые из Гавайского университета (США). Вместе с тем, связь риска геморрагического инсульта с нехваткой витамина не обнаружена.

В ходе исследования специалисты изучили данные о 7,5 тыс. человек по результатам 34-летнего наблюдения. Анализ показал, что наименьшая вероятность ишемического инсульта была среди людей, которые не испытывали дефицита солнечных лучей, регулярно употребляли богатые витамином D продукты – орехи, жирную рыбу. С возрастом синтез витамина замедляется, потому пожилым людям часто рекомендуют принимать добавки витамина D.

При ишемическом инсульте (инфаркте мозга) тромб закупоривает кровеносный сосуд в мозге. Для геморрагического инсульта характерен разрыв одного из сосудов и кровоизлияние в мозг. Соотношение частоты ишемических и геморрагических типов инсульта составляет 4 к 1.

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