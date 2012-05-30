5 способов избежать лишних калорий

Маленькие шаги, которые приведут к устойчивому результату: освойте эти пять привычек, и скоро вы заметите, что лишний вес уходит.

Одна из главных причин, по которой не удается привести свой вес в норму – резкая и потому болезненная для организма смена рациона. Чтобы эффект был долгосрочным, диетологи советуют действовать постепенно.

Так, исследованиями доказано, что сокращение суточного количества потребляемых калорий всего на 100 единиц позволяет в течение года сбросить 500–1000 г веса.

Те, кто страдают от серьезного избыточного веса – должны пойти на шаг дальше. Но даже сокращение ежедневного рациона на 500 ккал можно провести безболезненно, если уменьшить количество калорий на 250 и одновременно включить в свой распорядок дня ежедневные пешие прогулки в течение 30-45 минут. Такая тактика позволит сбросить лишних полкило веса в течение недели.

Какие еще «щадящие» способы помогут оградить себя от лишних калорий.

1. Начинайте с салата…

...и в течение дня вы съедите меньше – утверждают ученые из университета Пенсильвании. Они провели исследование с участием 33 женщин.

В результате выяснилось, что те женщины, которые съедали на обед греческий салат за 20 минут до главного блюда (предлагалась паста), в течение всего последующего дня ели меньше, так что общая калорийность их дневного рациона сокращалась на 10%.

2. Берите двойную порцию салата

Вместо основного блюда! Не секрет, что порции салата и других закусок сравнительно небольшие. А если учесть их низкую калорийность – можете не сомневаться, что отказавшись от мяса с картошкой или пасты и взяв вместо этого двойной салат и первое блюдо – вы уменьшите количество потребляемых калорий.

3. Обмакивайте вилку в соус

Если салатная заправка или соус подаются отдельно – не спешите опрокидывать соусницу на блюдо, а также не погружайте в калорийную субстанцию кусок на вилке. Лучше обмакните в соус пустую вилку – и только после этого насадите на нее салат или мясо. Этот обманный маневр позволит избежать до 500 калорий.

4. Будьте осторожны: кофе!

Напитки на основе кофе с различными добавками могут поспорить в калорийности с полным обедом. Так, большая порция кофе «Мокка» с цельным молоком таит в себе около 400 ккал вкупе с 22 г жира и 33 г сахара – для сравнения, та же калорийность у сандвича с курицей. Если вы не можете пить кофе без сливок – выбирайте обезжиренное молоко.

5. Ходите и... говорите

В следующий раз, когда зазвонит ваш мобильный, возьмите трубку и отправляйтесь размяться. Очень полезная практика – совмещать разговор по телефону с ходьбой. Ведь необременительной 10-минутной прогулки каждый рабочий день вполне достаточно для того, чтобы сжигать 1 000 ккал в месяц и распроститься с 1,5 кг за год.

zhinka.info