Про состояние костей "расскажет" анализ

Ученые разработали метод диагностики состояния костей по анализу мочи. Сейчас врачи используют рентген для определения плотности костей, но с его помощью можно выявить проблем только на стадии значительных повреждений.

Ученые из Университета Аризоны и сотрудники НАСА предложили анализировать изотопы кальция в моче. Путем эксперимента было обнаружено, что если в костях нарушается минеральный баланс, то разница легких и тяжелых изотопов в моче изменяется. В процессе формирования костной ткани более легкие изотопы кальция проникают в кость быстрее, чем тяжелые.

В исследовании приняли участие 10 здоровых добровольцев, которым назначили 30-дневный постельный режим. В таком состоянии кости начинают истощаться. Новая технология смогла зафиксировать начало этого процесса уже после 1-й недели постельного режима.

meddaily.ru