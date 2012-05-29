Народные хитрости похудения

У каждого из нас существуют маленькие хитрости, помогающие не посещать вечерами холодильники и не сорваться с намеченного плана питания. Приведем некоторые из них.

Конечно, лучше, если у тебя есть врожденная способность придерживаться правильного питания. Но есть и небольшие секреты, которые могут помочь не сорваться: есть, не дожидаясь серьезной атаки голода, гарниры кушать с некалорийной подливой, пить побольше воды. Есть и более неочевидные способы: жевать жвачку вместо послеобеденного перекуса или символически опечатывать кухню сразу после ужина.

Тут мы приводим наиболее действенные методы, используемые худеющими. Может, какие-то из них тебе пригодятся.

Народные способы

# "Когда меня начинает мучить голод, я чищу зубы. Во-первых, я люблю мятную свежесть, а во-вторых, проходит желание съесть что-нибудь сладенькое. И плевать, что там думают коллеги по офису".

# "Я представляю, как ужин садится мне на живот или бедра. Кроме того, не так трудно устоять перед чем-то вкусненьким, если представить, что с ним происходит после того, как ты это прожевал".

# "Ищу разнообразия. Например, на выходных я вдруг поняла, что обожаю сырой шпинат! Я готова пробовать абсолютно все что угодно, чтобы моя диета была здоровой и разнообразной".

# "Я записываю на листиках причины, по которым я хочу сбросить вес, и развешиваю везде по квартире вместе с моими старыми фотографиями.

# "А я ношу обтягивающую одежду. В узких джинсах сама себе кажешься толстухой - мне помогает".

# "Я ставлю себе маленькие цели и по их достижении балую себя чем-то приятным. Например, когда я сброшу 10 процентов от намеченной цели – пойду на массаж".

# "Я ем только по-настоящему вкусную (и легкую!) пищу".

# "Не кладу ничего в рот, пока не запишу и не подсчитаю калории, чтобы держать себя в узде".

# "Не отказывай себе в удовольствии. Все равно из этого не выйдет ничего хорошего: ты съешь кучу всего, чтобы заменить такой желанный шоколад, а потом все равно сорвешься".

# "Мой лучший мотиватор – это зеркало. Я смотрю на себя, и мне нравится то, к чему я стремлюсь. Но я еще не у цели".

digest.subscribe.ru