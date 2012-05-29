Гнев – это заразно

Человеческие эмоции заразительны, пришли к выводу ученые из Финляндии. Они установили, что сильные эмоции синхронизируют работу мозга у группы людей.

Проведенное ими исследование показало, что те или иные эмоциональные переживания одного из участников группы вызывают у других людей похожую реакцию. Такая синхронизация может быть важным инструментом для социального взаимодействия. Особенно заразны сильные негативные эмоции, активирующие передние и средние участки головного мозга. Позитивные эмоции активируют и синхронизируют работу в регионах мозга, отвечающих за зрение, внимание, тактильные ощущения.

Эти выводы помогут в изучении человеческих эмоций и группового поведения, а также дают ключ к лечению некоторых психических расстройств.

likar.info