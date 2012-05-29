В столице Катара горел торговый центр, погибли 19 человек

Жертвами пожара в одном из крупных торговых центров в столице Катара стали 19 человек, в том числе 13 детей.

Как передает РИА «Новости», пожар вспыхнул сегодня в торговом центре Villagio Mall, расположенном в западной части Дохи.

Среди погибших числятся двое спасателей службы гражданской обороны.

Торговый центр Villagio Mall является одним из крупнейших в Дохе. На его территории расположено большое количество магазинов и ресторанов.