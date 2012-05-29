Черный перец - против жира

Чёрный перец — суперспеция, с настоящей суперспособностью. А всё потому, что перец способен блокировать образование новых жировых клеток.

Учёные вырастили клетки, которые должны были превратиться в жировые, в чашке Петри и воздействовали на них пиперином — «острым» компонентом в чёрном перце — на протяжении 72 часов.

В результате выяснилось, что пиперин не давал клеткам превращаться в жировые.

Исследования продолжаются, не всё еще понятно, так что не нужно злоупотреблять перцем. Но учёные отмечают, что и в предыдущих исследованиях на животных было установлено, что чёрный перец эффективно влияет на сокращение накопления триглицеридов в печени, а это уменьшает опасность заболеваний печени и сокращает уровень глюкозы в крови — ключевой момент в процессе предотвращения диабета.

Так что если у тебя дома ещё нет чёрного перца, обязательно прикупи, желательно в горошке. Согласно дополнительным исследованиям, больше всего пиперина в немолотом чёрном перце. Вкусно, остро и полезно!

menshealth.com.ua