Чем опасны узкие джинсы для здоровья

Ученые предостерегают модниц от ношения такого тренда, как узкие джинсы. Оказывается, они повреждают нервы. Об этом сообщает "MyJane.ru".

Не секрет, что узкие джинсы не выходят из моды. Однако медики относятся к таким брюкам крайне негативно.

По словам специалистов, ношение узких брюк провоцирует развитие неврита наружного кожного нерва бедра. Официально это заболевание называется синдром Бернарда-Рота. Недуг появляется, когда одежда сдавливает один из нервов, которые проходят по внешней части бедра. Результатом этого становятся такие неприятные ощущения, как боли, покалывание и онемение.

Если же дополнить узкие джинсы обувью на высоком каблуке, ситуация становится критической. По словам врачей, такая комбинация грозит смертельной опасностью. Моднице угрожает смещение оси таза, что только усиливает давление на нервы. В таком случае последствия могут быть необратимыми.

Если вы являетесь поклонницей модных узких джинсов, выбирайте модели из ткани стретч – тянущегося материала. Это поможет следовать моде не в ущерб здоровью.

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