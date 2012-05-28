Депрессия может быть связана с питанием

Мало, кто задумывается, что между продуктами питания и психическим состоянием здоровья может прослеживаться прямая зависимость. Между тем, последние исследования ученых университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и Гранады выявили связь между характером питания и возможностью развития депрессии, сообщает «WordScience.org».

Около 9 тыс.человек с абсолютно здоровой психикой дали согласие на проведение эксперимента и в течение полугода питались пищей категории «фаст-фуд», а также промышленной кондитерской выпечкой. Результаты оказались ошеломляющими – более половины из них после употребления подобной еды стали замечать у себя проявления состояния тревоги и депрессивного настроения.

Причиной таких неутешительных последствий является высокое содержание в наблюдаемых продуктах различных транс-жиров. Кроме того, в них велико также содержание консервантов, гербицидов, синтетических гормонов, искусственных подсластителей и др. модифицированных компонентов.

Ученые бьют тревогу, потому как иммунная система человека не в состоянии справляться с такими синтетическими «атаками», что в конечном итоге грозит постепенному и сознательному отравлению и развитию хронических заболеваний.

Вывод очевиден – необходимо употреблять в пищу преимущественно продукты с высоким содержанием витамина В, оливковое масло, натуральные овощи и фрукты.

wordscience.org