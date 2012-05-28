Плюсы поздних родов

Совсем недавно в Королевском колледже, который находится в Британии, проходила конференция на тему детское здоровье и педиатрия. В ходе которой выяснилось что если женщина рожает ребёнка уже после сорока лет, дети имеют больше здоровья, более того они более жизнерадостные.

Если взглянуть на статистику, то дети, рождённые пожилыми женщинами, менее часто попадают в различные несчастные случаи и больницы. Так же такие дети своевременно прививаются. Но и это ещё не всё, у таких детей очень часто обнаруживают высокий показатель IQ.

Конечно более старшие женщины не такие активные, как молодые мамы, но всё же у них больше жизненного опыта, благодаря которому удаётся избежать опасных ситуаций.

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