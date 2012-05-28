Более 8 тысяч людей эвакуированы из-за наводнений в Кубе

Более 8 тысяч человек эвакуированы в результате наводнений в центре Кубы, вызванных интенсивными ливнями.

Как передает РИА Новости со сcылкой на местных властей, больше всего от ливней, продолжавшихся несколько суток, пострадала провинция Санкти-Спиритус - только в муниципалитете Тринидад выпало 800 миллиметров осадков, что является полугодовой нормой для данной местности.

Несколько других муниципалитетов оказались отрезанными от остальной части страны. Было нарушено сообщение по автодороге Карретера Сентраль, соединяющей центр с восточными районами. Ряд дорог местного значения оказались размытыми, повреждены несколько мостов.

Объемы водохранилищ превысили все ранее зарегистрированные объемы воды - так, самое крупное на Кубе водохранилище Саса увеличилось в объеме на более чем 800 миллионов кубических метров.

По сообщению местных властей, все эвакуированные вернутся в места проживания после того, как уровень воды в водохранилище вернется «к безопасным значениям».

Ранее генштаб гражданской обороны сообщил, что в результате наводнений пропали без вести два человека, в том числе гражданин Франции.

Глава национального института гидроресурсов Кубы Инес Мария Чапман Грау сообщила, что интенсивные ливни в центре страны вызваны последствиями глобальных изменений мирового климата. По ее мнению, выпавшие в центре острова осадки – «абсолютно нетипичные» для страны обстоятельства.

По данным метеорологов, в ближайшие часы вероятность осадков в центре страны сохраняется.

