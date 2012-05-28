Кальций из аптеки вызывает инфаркт

Бесконтрольный прием кальция в таблетках может быть связан с повышенным риском сердечного приступа. К такому выводу пришли немецкие ученые из Центра исследования рака в Гейдельберге.

В исследовании анализировались данные о состоянии здоровья 24 тыс. человек за период более 10 лет, почти половина из которых принимала добавки с кальцием. За период исследования в группе людей, не принимавших аптечный кальций, сердечный приступ перенесли 5% добровольцев. Во второй группе таких оказалось 86%.

Добавки с кальцием часто назначают для укрепления костей, профилактики остеопороза и переломов. Хотя влияние кальция на здоровье сердца необходимо уточнять в ходе дополнительных исследований, однако работа ученых из Германии показывает, что принимать аптечный кальций необходимо только под контролем врача.

novostiua.net