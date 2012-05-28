5 способов похудеть без диет
Уловки, которые помогут избавиться от нескольких килограммов
Психологи из Корнелльского университета назвали пять уловок, которые помогают избавиться от нескольких лишних килограммов без диет и особого труда.
1. Продукты в холодильнике стоит располагать так, чтобы самые здоровые оказались на видном месте. Сладости и другую калорийную пищу лучше убрать из поля зрения.
2. Использовать тарелки меньшего размера.
3. Есть, не отвлекаясь. Когда человек отвлечен какой-то деятельностью во время еды, он съедает больше.
4. Накладывать в свою тарелку сразу всю порцию. Добавка съедается незаметно.
5. Использовать высокие узкие стаканы для прохладительных напитков и коктейлей (калорийные напитки). Это снижает количество выпитого на треть.
Эксперимент показал, что его участники сбросили около 800 г в месяц, не соблюдая никакой диеты, а лишь придерживаясь этих правил.