5 способов похудеть без диет

Психологи из Корнелльского университета назвали пять уловок, которые помогают избавиться от нескольких лишних килограммов без диет и особого труда.

1. Продукты в холодильнике стоит располагать так, чтобы самые здоровые оказались на видном месте. Сладости и другую калорийную пищу лучше убрать из поля зрения.

2. Использовать тарелки меньшего размера.

3. Есть, не отвлекаясь. Когда человек отвлечен какой-то деятельностью во время еды, он съедает больше.

4. Накладывать в свою тарелку сразу всю порцию. Добавка съедается незаметно.

5. Использовать высокие узкие стаканы для прохладительных напитков и коктейлей (калорийные напитки). Это снижает количество выпитого на треть.

Эксперимент показал, что его участники сбросили около 800 г в месяц, не соблюдая никакой диеты, а лишь придерживаясь этих правил.

likar.info