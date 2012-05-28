56-летний людоед охотился за одинокими прохожими

Как сообщает Синьхуа, 56-летний Чжан Юнмин (Zhang Yongming) был арестован в провинции Юннань. Как заявили в министерстве общественной безопасности КНР, многочисленные улики подтверждают, что с 2008 года он убил 11 мужчин. Жертвами преступника становились одинокие прохожие.



Чтобы скрыть следы преступления, пишет агентство, убийца расчленял и сжигал тела своих жертв. Кроме того, сообщается, что в 1979 году Чжан уже был осужден за убийство. Он был приговорен к смертной казни, однако после многочисленных отсрочек и серии смягчений приговора вышел на свободу в 1997 году.



Как сообщает AFP, в Китае Чжан Юнмина прозвали "монстром-людоедом", поскольку, разделывая свои жертвы, он часть мяса съедал. Впрочем, в сообщении Синьхуа об этом нет ни слова. Как отмечает AFP, официальное агентство могло умышленно скрыть подробности дела, поскольку людоедство было отмечено среди населения Китая в период индустриализации 1950-х годов.



Гонконгская газета The Standard 25 мая, за два дня до появления сообщения Синьхуа, опубликовала большую заметку, где в подробностях описываются методы убийцы, замечает Лента.ру.

