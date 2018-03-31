Как лечат солнечные лучи

Солнечная энергия нужна нам для пополнения сил, нормализации внутренних процессов, подзарядки каждой клетки тела. Изменяется сила влияния солнечных лучей и на протяжении года. Весной и летом происходят приливы солнечной энергии к земле, а осенью и зимой — отливы.

Весной природа особенно энергетически жаждущая, а потому наиболее восприимчивая к Солнцу. Потому в это время его действие является по-особенному целебным. Летние лучи, хотя и имеют более слабое действие, также очень полезны для человека.

Суточные солнечные циклы отличаются между собой. Наиболее целительными являются утренние солнечные лучи. Они наполнены особенной позитивной энергией, которую называют прана. До полудня ее количество в воздухе значительно уменьшается. С полуночи до 12 часа дня происходит прилив солнечной энергии, а с 12 часов дня до 12 часа ночи — отлив.

Энергетический прилив доходит к наивысшей своей точке во время восхода Солнца. Этот период самый мощный энергетически и наиболее благотворный. Если человек в течение получаса встречает восход Солнца, он получит такое огромное количество энергии, для накопления которой нужно провести на Солнце весь день.

Перед восходом Солнца лучи имеют мощное влияние на мозг. Во время восхода Солнца его лучи, которые идут по прямой линии, имеют позитивное действие на дыхательную систему и на органы чувств. А ближе к полудню — на пищеварительную систему. Потому лечебное действие солнечной энергии проявляется по-разному: перед восходом — улучшается работа нервной системы и мозга, с 9-ти до 12-ти часов — желудка. А еще ранние солнечные лучи благотворно действуют на анемичных людей.

После обеда солнечная энергия имеет слабое лечебное действие и даже является агрессивной для человека. Потому это время не показано для лечения Солнцем.

Принимая солнечные ванны, нужно концентрироваться на процессе принятия солнечной энергии и пытаться не заснуть. Лучше всего это делать с 8 до 10-и часов. Эти ванны имеют благотворное влияние на важнейшие системы человеческого организма: позвоночник, мозг, легкие, а через них и на остальные внутренние органы. Ведь мозг, как батарея, наполнившись энергией, начинает рассылать ее ко всем частям тела, излечивая их.

Если человек вынужден появляться на Солнце в полдень и позже, чтобы уберечься от вредного влияния, нужно носить головной убор в форме многоугольника, который будет преломлять разрушительный луч.

Энергетика заката Солнца также является особенной. Биоэнергетики говорят: если хотите лечиться, подставляйте спину утреннему солнечному лучу, если хотите внутренне успокоиться, подставляйте свою спину Солнцу, которое заходит.

Человек, который стремится получить от Солнца подпитку или исцеление, должен разговаривать с ним. Подставьте его лучам больное место и думайте о том, как Солнце лечит ваше тело, и боль исчезнет, болезнь отступит.

С помощью солнечной энергии можно вылечить много болезней. Это хорошо сопровождать словами (можно и мысленно) благодарности к Господу, который посылает нам целебный луч.

Солнечные ванны хорошо лечат проявления нервных расстройств. Для этого нужно на протяжении определенного периода ежедневно подставлять спину лучам Солнца во время восхода. Это можно делать и здоровым людям для укрепления своей нервной системы.

Больным с туберкулезом нужно подставлять Солнцу спина и грудь в утренние часы на протяжении 1,5—2 часов или даже 3—4 часов. Лечится можно и на застекленном балконе - это будет вашей "естественной здравницей". На ней можно "побороться" с экземой, выпадением волос, ревматизмом, болями в суставах. Лечение проводите так: разденьтесь по пояс, ляжте на кушетку головой на север, а ногами на юг, подставьте грудь Солнцу, при этом защищайте голову от его действия, и лежите так полчаса, после этого повернитесь к Солнцу спиной, полежите полчаса, потом опять грудью, опять спиной и так, пока не вспотеете. Если сделаете 20—30—40 дней кряду такие солнечные ванны, болячки покинут вас. Если принимаете ванны на открытом месте, завернитесь в одежду из тонкой ткани, лучше белого или светло-зеленого цвета.

Юлия Мартыненко

