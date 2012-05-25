Лысеющих мужчин направили ...к урологу

Лысеющим мужчинам необходимо регулярно посещать врача-уролога. Об этом заявили канадские ученые из Университета Торонто. Лысина может быть признаком развития рака простаты.

В исследовании приняли участие 214 мужчин в возрасте 59-70 лет, у которых в ходе диагностики выявлен повышенный уровень простатического специфического антигена в крови. Оценив степень облысения каждого участника перед проведением биопсии, ученые убедились, что чем больше площадь лысины на голове у пациента, тем выше у него риск выявления злокачественной опухоли предстательной железы.

Облысение связано с высоким уровнем тестостерона в организме мужчины. В свою очередь, этот показатель увеличивает риск рака простаты. Регулярные осмотры уролога защитят мужчину от развития рака.

likar.info