Лишний вес – причина камней в почках

Количество людей, страдающих почечнокаменной болезнью, продолжает расти. Американские урологи связали эту тенденцию с распространением эпидемии ожирения.

Группа ученых из Калифорнийского университета и фонда научных исследований RAND проанализировала результаты опроса с участием 12 110 человек и обнаружила, что за период с 1994 по 2010 годы количество пациентов, страдающих камнями в почках, увеличилось в два раза. Исследователи пришли к выводу, что повышенный риск этого заболевания связан с ожирением, диабетом и подагрой.

medportal.ru