Этикетки молочных продуктов ...похожи на шифровки Юстаса

Мы справились с этой задачей и хотим вам сообщить, что далеко не все то золото, что блестит, и далеко не вся молочная продукция одинаково полезна. В суррогатах содержится много растительных жиров, полных трансизомерами (опаснейшие вещества-канцерогены). Давайте разбираться.

Маскировка: натуральный твердый сыр из коровьего молока.

Истинное название: «сырный продукт».

Приметы: натуральный молочный жир заменен растительным на 1/5 часть, наполовину, а иногда и на все 100%.

Как себя обезопасить:

- Тщательно изучать этикетку. Состав обычно пишут мелким шрифтом, так что идея прихватить с собой лупу в магазин не так уж абсурдна. В натуральном полезном продукте не должно содержаться ни единого грамма растительного жира.

- Приобретая расфасованный продукт, не ленитесь попросить сопроводительные документы у продавца, в которых четко написано настоящее наименование продукта.

- Невысокая цена продукта – один из основных показателей, указывающих на опасность.

Маскировка: настоящая сметана из закваски и сливок. Истинное название: «Сметанный продукт», «Сметанка», «Продукт сметанный термизированный», «Паста растительно-сливочная сметанная маложирная», «Сметанный продукт растительно-сливочный».

Приметы: содержание крахмала и растительных жиров.

Как себя обезопасить:

Так же, как в предыдущем пункте

Срок годности: натуральная сметана может храниться не более 14 суток при температуре +4 градуса по Цельсию, а суррогат может храниться до месяца при температуре до 20 градусов.

Крахмальный тест: определить, содержится крахмал в сметане или нет несложно: нужно капнуть в ложечку сметаны йод. Посинение продукта означает провал теста.

Маскировка: натуральное сливочное масло. Истинное название: «Спред».

Приметы: спред представляет собой эмульсию, состоящую из смеси растительных и молочных жиров (более 25%).

Как себя обезопасить:

- Так же, как в случае с «Сырным продуктом».

- Изготовители уверяют, что масло почти на 100% состоит из богатого холестерином молочного жира, так что лучше отдавать предпочтение спредам. Вам решать, но не забывайте правило: лучше меньше, но лучше.

Маскировка: цельное сгущенное молоко. Истинное название: «Сгущенка», «Растительный сироп», «Продукт молочный натуральный», «Молоко сгущенное особое».

Приметы: Содержание растительных жиров (соя, пальмовое масло), что отмечено на банке очень мелким шрифтом. В суррогате также могут содержаться опасные титановые отбеливатели.

Как себя обезопасить:

- Так же, как в случае с «Сырным продуктом».

- Не приобретайте в мелких лавочках кондитерские изделия, содержащие в качестве начинки сгущенку.

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