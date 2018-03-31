Этикетки молочных продуктов ...похожи на шифровки Юстаса
Как в них разобраться? Как узнать натуральные молочные продукты?..
Мы справились с этой задачей и хотим вам сообщить, что далеко не все то золото, что блестит, и далеко не вся молочная продукция одинаково полезна. В суррогатах содержится много растительных жиров, полных трансизомерами (опаснейшие вещества-канцерогены). Давайте разбираться.
Маскировка: натуральный твердый сыр из коровьего молока.
Истинное название: «сырный продукт».
Приметы: натуральный молочный жир заменен растительным на 1/5 часть, наполовину, а иногда и на все 100%.
Как себя обезопасить:
- Тщательно изучать этикетку. Состав обычно пишут мелким шрифтом, так что идея прихватить с собой лупу в магазин не так уж абсурдна. В натуральном полезном продукте не должно содержаться ни единого грамма растительного жира.
- Приобретая расфасованный продукт, не ленитесь попросить сопроводительные документы у продавца, в которых четко написано настоящее наименование продукта.
- Невысокая цена продукта – один из основных показателей, указывающих на опасность.
Маскировка: настоящая сметана из закваски и сливок.Истинное название: «Сметанный продукт», «Сметанка», «Продукт сметанный термизированный», «Паста растительно-сливочная сметанная маложирная», «Сметанный продукт растительно-сливочный».
Приметы: содержание крахмала и растительных жиров.
Как себя обезопасить:
Так же, как в предыдущем пункте
Срок годности: натуральная сметана может храниться не более 14 суток при температуре +4 градуса по Цельсию, а суррогат может храниться до месяца при температуре до 20 градусов.
Крахмальный тест: определить, содержится крахмал в сметане или нет несложно: нужно капнуть в ложечку сметаны йод. Посинение продукта означает провал теста.
Маскировка: натуральное сливочное масло.Истинное название: «Спред».
Приметы: спред представляет собой эмульсию, состоящую из смеси растительных и молочных жиров (более 25%).
Как себя обезопасить:
- Так же, как в случае с «Сырным продуктом».
- Изготовители уверяют, что масло почти на 100% состоит из богатого холестерином молочного жира, так что лучше отдавать предпочтение спредам. Вам решать, но не забывайте правило: лучше меньше, но лучше.
Маскировка: цельное сгущенное молоко.Истинное название: «Сгущенка», «Растительный сироп», «Продукт молочный натуральный», «Молоко сгущенное особое».
Приметы: Содержание растительных жиров (соя, пальмовое масло), что отмечено на банке очень мелким шрифтом. В суррогате также могут содержаться опасные титановые отбеливатели.
Как себя обезопасить:
- Так же, как в случае с «Сырным продуктом».
- Не приобретайте в мелких лавочках кондитерские изделия, содержащие в качестве начинки сгущенку.