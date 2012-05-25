США назвали страны с наихудшим обеспечением прав человека

Хуже всего дела с обеспечением прав человека обстоит в настоящее время в Беларуси, Иране, Китае, КНДР, Сирии, Туркмении и Узбекистане.

Такое мнение выражается в обнародованном очередном ежегодном докладе Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире за 2011 год, передает ИТАР-ТАСС.

"В целом условия с правами человека остаются чрезвычайно плохими во многих странах, которые выделялись в (аналогичном) отчете за 2010 год, включая Иран, Северную Корею, Туркмению, Узбекистан, Сирию, Беларусь и Китай, но не ограничиваясь ими", - считает американское внешнеполитическое ведомство.

При этом, согласно его подсчетам, минувший год ознаменовался "увеличением числа журналистов и блогеров, приговоренных к смерти или тюремному заключению за попытки донести новости до общественности".

Анализируя положение в России, составители доклада утверждают, что "наиболее существенные" проблемы связаны с "нарушениями демократического процесса", "отправлением правосудия" и "свободой слова".