ЕС обеспокоен разгоном гей-прайда в Киеве

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон обеспокоена разгоном гей-прайда в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении ее пресс-секретаря.

“Она (К.Эштон – УНИАН) выражает свою солидарность с жертвами таких действий и призывает украинские власти расследовать их детально и привлечь виновных к ответственности”, - говорится в заявлении.

Верховный представитель ЕС призвала украинские власти защищать права всех украинцев, в том числе лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, на мирные собрания и свободу высказывания.

Как отметила пресс-секретарь Верховного представителя ЕС, глава делегации Европейского Союза в Украине встретился с организаторами “Киевского прайда” для выражения поддержки и обязательств Верховного представителя защищать права человека без дискриминаций.

“Европейский Союз использует предстоящие двусторонние встречи для обсуждения вопроса с украинскими властями”, - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, гей-прайд был запланирован в Киеве на 20 мая, но был отменен из-за сопротивления значительного количества националистических и религиозных организаций, которые прибыли к месту проведения прайда.