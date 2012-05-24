Диета Софи Лорен
Сбросить 1,5 кг всего за три дня
Софи Лорен худеет именно таким образом.
Чем же питается Софи Лорен? Оказывается она очень любит спагетти, и считает это блюдо полезной и здоровой пищей. Единственно правило, которое она рекомендует соблюдать - употреблять спагетти только с томатным соусом или соусами на овощной основе.
Первый день
Завтрак: 170 гр. апельсинового сока; сваренное вкрутую яйцо.
Обед: салат из любых овощей с 60 гр. нарезанной ломтиками индейки и нежирным сыром, уложенным на листья салата.
Ужин: 115 гр. макарон с креветками по вкусу; салат из шпината с низкокалорийной заправкой.
Десерт: 1 яблоко.
День второй
Завтрак: чашка злаковых грубого помола с обезжиренным молоком.
Обед: салат из свежих фруктов и полчашки прессованного творога.
Ужин: 115 гр. спагетти с фрикадельками из постной индейки; листья салата, смешанные с постной заправкой.
Десерт: 1 груша.
День третий
Завтрак: половина подсушенного бейгале с нежирным сыром.
Обед: 115 гр. зеленого салата с вареной курицей.
Ужин: 170 гр. лазаньи из нежирного сыра, большой салат из различной зелени с постной заправкой.
Десерт: 2 персика.
Актриса не рекомендует повторять данную диету раньше чем через две недели. Диета хорошо переноситься, достаточно сбалансирована, а значит, может применятся как разгрузочная.