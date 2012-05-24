Диета Софи Лорен

Софи Лорен худеет именно таким образом.

Чем же питается Софи Лорен? Оказывается она очень любит спагетти, и считает это блюдо полезной и здоровой пищей. Единственно правило, которое она рекомендует соблюдать - употреблять спагетти только с томатным соусом или соусами на овощной основе.

Первый день

Завтрак: 170 гр. апельсинового сока; сваренное вкрутую яйцо.

Обед: салат из любых овощей с 60 гр. нарезанной ломтиками индейки и нежирным сыром, уложенным на листья салата.

Ужин: 115 гр. макарон с креветками по вкусу; салат из шпината с низкокалорийной заправкой.

Десерт: 1 яблоко.

День второй

Завтрак: чашка злаковых грубого помола с обезжиренным молоком.

Обед: салат из свежих фруктов и полчашки прессованного творога.

Ужин: 115 гр. спагетти с фрикадельками из постной индейки; листья салата, смешанные с постной заправкой.

Десерт: 1 груша.

День третий

Завтрак: половина подсушенного бейгале с нежирным сыром.

Обед: 115 гр. зеленого салата с вареной курицей.

Ужин: 170 гр. лазаньи из нежирного сыра, большой салат из различной зелени с постной заправкой.

Десерт: 2 персика.

Актриса не рекомендует повторять данную диету раньше чем через две недели. Диета хорошо переноситься, достаточно сбалансирована, а значит, может применятся как разгрузочная.

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