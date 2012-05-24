Диета Софи Лорен

09:28, 24 мая 2012
Зарубежные новости
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Сбросить 1,5 кг всего за три дня

Софи Лорен худеет именно таким образом.

Чем же питается Софи Лорен? Оказывается она очень любит спагетти, и считает это блюдо полезной и здоровой пищей. Единственно правило, которое она рекомендует соблюдать -  употреблять спагетти только с томатным соусом или соусами на овощной основе.

Первый день

Завтрак:  170 гр. апельсинового сока; сваренное вкрутую яйцо.

Обед:  салат из любых овощей с 60 гр. нарезанной ломтиками индейки и нежирным сыром, уложенным на листья салата.

Ужин:  115 гр. макарон с креветками по вкусу; салат из шпината с низкокалорийной заправкой.

Десерт:  1 яблоко.

День второй

Завтрак:  чашка злаковых грубого помола с обезжиренным молоком.

Обед: салат из свежих фруктов и полчашки прессованного творога.

Ужин:  115 гр. спагетти с фрикадельками из постной индейки; листья салата, смешанные с постной заправкой.

Десерт:  1 груша.

День третий

Завтрак:  половина подсушенного бейгале с нежирным сыром.

Обед:  115 гр. зеленого салата с вареной курицей.

Ужин:  170 гр. лазаньи из нежирного сыра, большой салат из различной зелени с постной заправкой.

Десерт:  2 персика.

Актриса не рекомендует повторять данную диету раньше чем через две недели.  Диета хорошо переноситься, достаточно сбалансирована, а значит,  может применятся как разгрузочная.

lady.tochka.net

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