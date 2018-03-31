Кто ты в отношениях: ребенок, родитель или взрослый?

Когда мы перестаем быть искренними.

Известный американский психотерапевт Эрик Берн утверждал, что все мы в жизни играем определенные роли.

Он проанализировал взаимоотношения во многих парах и пришел к выводу, что проблемы начинаются тогда, когда мы перестаем быть искренними.

Вместо того чтобы быть собой, мы начинаем играть определенные роли. Зачастую роль, которую ты выбираешь, является ключевой для ваших взаимоотношений.

По мнению психолога, в каждом из нас живут три личности: ребенок, родитель и взрослый. Эти личности по-разному проявляют себя с людьми, в определенных жизненных ситуациях и в отношениях со "вторыми половинками".

Причем мы можем меняться ролями, или играть "взрослого" на работе, оставаясь при этом "ребенком" для любимого человека.

Определи, какую роль ты чаще всего выбираешь в отношениях с любимыми.

Ребенок

Эта маска - часть нашей души. Можно даже сказать, что это лучшая ее часть. Ребенок живет в каждом из нас. Именно ему мы обязаны искренностью, умением удивляться и неподдельно радоваться жизни.

Чем больше в тебе ребенка, тем более открыта ты для любовных отношений.

Ты умеешь ярко все чувствовать и искренне переживать за своего партнера.

Среди плюсов этой маски - интуиция, проницательность, способность к спонтанным и нестандартным поступкам.

Каждый ребенок искренне ждет чуда и всегда получает желаемое.

Но в маске ребенка есть и отрицательные проявления. Ребенок бывает капризным, требовательным, истеричным. В отношениях с противоположным полом "ребенок" требует постоянной опеки и внимания. Он чаще всего попадает в зависимость от партнера.

Пройди наш тест и узнай, какая ты в отношениях.

Родитель

Внутри каждого из нас живет родитель. Это человек со сложившимися стереотипами, комплексами и предрассудками. Многих из нас в детстве останавливали словами: "Так делать нельзя, потому что это не принято". Это главный стереотип, которым руководствуется родитель.

Родитель может остановить нас тогда, когда ребенок уже готов вырваться наружу. Ты искренне хочешь позвонить мужчине и рассказать о своей любви? Родитель уверенно говорит, что так делать нельзя: ты не должна первой признаваться в любви.

Достоинства этой маски в том, что ты чувствуешь себя своим человеком в обществе. Это часть нашей социализации. В то же время родитель мешает нам проявляться как личности. Он разрушает наши лучшие душевные качества, заставляя "быть как все".

Взрослый

Это зрелая личность, которая позволяет нам решить самые сложные жизненные задачи.

Взрослый отвечает за наш быт. Именно он проявляет в нашем поведении такт, мудрость, самостоятельность.

Главное достоинство взрослого в том, что он готов взять на себя ответственность за отношения. Он является "строителем" этих отношений и морально подпитывает их.

Какие отношения в парах - идеальные?

Эрик Берн пишет о том, что все эти три "маски" необходимы для полноценного развития личности. Но в отношениях с противоположным полом очень важно, чтобы они гармонично сочетались.

В идеальной паре эти "маски" совпадают. Партнеры могут решать проблемы как взрослый со взрослым, или радоваться вместе, как дети. Важные для обоих решения лучше принимать в "масках" родителей.

Если эти состояния не совпадают, то в парах назревают конфликты. К примеру, если все проблемы вынужден решать "взрослый" мужчина, а женщина в образе "ребенка" отказывается что-либо предпринимать.

Подобные варианты психолог называет игрой, которая убивает искренность взаимоотношений. Обе стороны в этом случае прячут свои намерения под "масками" и всеми возможными способами уходят от проявления настоящих чувств. Такие взаимоотношения убивают любовь и искренность.

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