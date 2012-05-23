При аварии российского самолета Ан-30 в Чехии ранены 19 чел.
15:05, 23 мая 2012Зарубежные новости
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Загорелся после посадки
При аварии российского самолета Ан-30, который в среду загорелся после посадки на аэродроме чешского города Часлав, ранения получили 19 человек, большинство из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на чешское информагентство ЧТК.
По словам пресс-секретаря Генштаба Чехии Яны Ружичковой, на борту российского лайнера находились 23 человека - 14 российских и девять чешских военнослужащих.
"Во время маневра при посадке самолет выехал с посадочной полосы и загорелся", - сообщила пресс-секретарь Генерального штаба Чехии.
Самолет выполнял полеты в рамках миссии наблюдателей "Открытое небо".
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