В Индии в Ганг упал автобус: погибли 26 паломников

По меньшей мере 26 человек погибли в Индии, когда автобус с паломниками упал в реку Ганг на севере страны, сообщает РИА «Новости».

По информации СМИ, трагедия произошла в северном штате Уттаракханд поздно вечером во вторник. Автобус, в котором находились 45 паломников, направлявшихся в священный город Ришикеш, упал в реку. По предварительной информации, водитель автобуса не справился в темноте с управлением на сложном участке горной дороги.

Спасателям удалось к настоящему времени извлечь из воды тела 26 человек, еще четыре паломника выжили и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Власти пообещали денежную компенсацию пострадавшим и семьям погибших.