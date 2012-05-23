В Индии в Ганг упал автобус: погибли 26 паломников
11:34, 23 мая 2012Зарубежные новости
0
Проезжали сложный участок гор
По меньшей мере 26 человек погибли в Индии, когда автобус с паломниками упал в реку Ганг на севере страны, сообщает РИА «Новости».
По информации СМИ, трагедия произошла в северном штате Уттаракханд поздно вечером во вторник. Автобус, в котором находились 45 паломников, направлявшихся в священный город Ришикеш, упал в реку. По предварительной информации, водитель автобуса не справился в темноте с управлением на сложном участке горной дороги.
Спасателям удалось к настоящему времени извлечь из воды тела 26 человек, еще четыре паломника выжили и в тяжелом состоянии доставлены в больницу.
Власти пообещали денежную компенсацию пострадавшим и семьям погибших.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter