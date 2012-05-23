Как спастись от сезонной аллергии

Следуй простым правилам, чтобы избежать страшных последствий.

Весенняя пора цветений радует, к сожалению, далеко не всех. Аллергики со страхом предвкушают свои «счастливые» дни, когда аллергия превращается в настоящий кошмар. Аллергический ринит, конъюнктивит, дерматит и обострение астмы– вот список недугов, симптомы которых отравляют жизнь всем аллергикам ежегодно во время сезонных цветений.

Многие ошибочно считают, что аллергию можно просто залечить антигистаминными препаратами. А между тем, самолечение может привести к непоправимым последствиям. Во-первых, лекарств очень много, и они имеют разный спектр действия. Поэтому, прежде чем наобум покупать себе таблетки, необходимо проконсультироваться у аллерголога. Когда он определит те, аллергены, на которые реагирует именно твой организм – сможет выписать подходящее лекарство и дозировку.

В противном случае, можно просто не угадать с препаратом и заработать себе острую пыльцевую интоксикацию (поллиноз), при которой молниеносно появляется отечность, удушье, расстройство стула и нарушение памяти. Среди самых страшных последствий поллиноза – вульвиты у женщин, малая эпилепсия, расстройство слуха и зрения (возможна даже полная и частичная потеря).

Как облегчить сезонную аллергию

- Кроме приема правильных лекарств не забывай регулярно промывать носоглотку обычной водой или специальными спреями, на основе очищенной морской воды.

- Включи в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой: телячью печень, зеленые овощи (салат, капусту, шпинат), цельнозерновой хлеб и помидоры. Фолиевая кислота помогает повысить иммунитет и организм быстрее справляется с симптомами аллергии. Можно также принимать фолиевую кислоту в виде таблеток.

- Ешь больше жирной рыбы – содержащиеся в ней омега-3 жирные кислоты помогают справится с симптомами аллергии, снимая воспаление.

- Защити свой дом от летающих в воздухе аллергенов (к примеру, пуха). В этом помогут плотные сетки для окон.

- Старайся минимально находиться на улице с 11 до 18 часов, особенно если погода сухая.

- Каждый день проветривай квартиру и делай влажную уборку.

- Облегчить симптомы также помогут народные средства: картофельный сок, настои зверобоя и крапивы.

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