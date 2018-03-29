Баклажановая диета поможет похудеть

Родина этого овоща - Индия. Однако еще в древние времена баклажан начал распространяться по миру, воспринимаясь по-разному, что отразилось на его местных названиях: "бесноватое яблоко", "яблоко милости", "груша сладкой любви". А уже в ХІХ ст. и европейские народы признали баклажаны как ценное пищевое, диетическое и лечебное растение.

Баклажан - низкокалорийный продукт - 28 ккал в 100 г свежего плода. Плоды содержат 2,5-4% сахара, пектиновые вещества, белок, витамины С, В1, В2, РР, провитамин А (каротин), минеральные соли.

Он является прекрасным источником кальция (238 мг%), который нормализует водный обмен в организме и улучшает работу сердечной мышцы. Пектиновые вещества имеют бактерицидные свойства, усиливают выведение вредных веществ, а фенолы и антоцианы препятствуют развитию опухолей, уменьшают содержание холестерина в крови (иногда до 50%), способствуют усвояемости жиров.

Особенные целебные свойства имеет соланин, или мелонген. Это вещество, которое есть в зрелых плодах, производит антисклеротическое действие, уменьшает хрупкость капилляров.

Калий, которого много в баклажанах (как и в огурцах, моркови, луке, капусте), улучшает работу сердца, кровообращение в сердечной мышце. Кроме того, он нормализует водно-солевой обмен, освобождает организм от избытка воды и кухонной соли, одновременно выводятся с мочой ураты.

Кому нужно употреблять баклажаны? Ответ простой: в первую очередь людям, у которых нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, отеки, связанные с ослаблением деятельности сердца, подагрические отложения, склонность к камнеобразованию.

Не менее важен и марганец, потому что способствует усвоению жиров, поэтому препятствует их отложению в сосудах в виде жировых бляшек, чем предотвращает угрозу укупорки сосудов, нарушения течения крови и связанных с этим разных сердечных болезней. Марганец нужен и для нормального функционирования печени, потому что предотвращает ее жировое перерождение, и для работы эндокринной системы, потому что усиливает способность инсулина снижать уровень сахара в крови. Недаром диетологи рекомендуют подавать баклажаны с жирной мясной пищей, чтобы уменьшить вред от ее употребления.

Компоненты баклажана имеют прекрасное свойство мешать тканям всасывать холестериновые соединения, снижается уровень холестерина в крови, в стенках сосудов, печени, почках. Высокая его концентрация приводит к атеросклерозу. Атеросклероз - это поражение всего организма, поэтому лучше употреблять баклажаны, чем чувствовать донимающие симптомы болезни.

Антисклеротическим действием отмечаются и пектиновые вещества, и фенольные соединения, которые, кроме того, еще и крепят капилляры.

Пектиновые вещества способствуют активности пищеварительного канала, ускорению выведения отработанных веществ (так баклажан помогает избавиться от запоров). Баклажан действует антибактериально, его рекомендуют также больным гипоацидным гастритом (со сниженной кислотностью).

В этом овоще обнаружена аскорбиновая кислота, каротин и витамины группы В. Особенно много витамина Вс - фоллиевой кислоты, она же нужна для нормального деления клеток, то есть роста или возобновления тканей, творения элементов крови (эритроцитов, лейкоцитов), надлежащего функционирования нервной системы. Поэтому при малокровии нужно съедать не меньше 1 баклажана в день.

Еще хочется сказать, что потребительская ценность баклажана небольшая, поэтому это вполне приемлемая пища для тех, кто желает похудеть.

Из этого короткого перечня полезных свойств баклажана можно сделать вывод, что грех обходиться без блюд из этих "плодов долголетия", как их называют на Востоке, особенно в сезон урожая. Чрезвычайно полезно употреблять их пожилым людям, у которых, к сожалению, "букет" болезней.

Из баклажанов можно приготовить множество блюд. Их сырыми не употребляют, а тушат, жарят, запекают, маринуют, делают икру. Конечно, диетологи - за тушение, запекание, чтобы лучше сохранить всю полезную гамму овоща.

Баклажаны рекомендуют употреблять при атеросклерозе, заболеваниях печени, почек, отеках, подагре, особенно полезны людям пожилого возраста. Однако лечебное действие снижается во время тепловой обработки с использованием избыточного количества жиров, поскольку плоды очень их всасывают. Более эффективный для лечебного и диетического питания сок сырых и вареных плодов.

Выбирая баклажаны, обратите внимание в первую очередь, на их цвет и плотность. Покупайте баклажаны только с зеленой плодоножкой. Коричневая и сухая плодоножка свидетельствует о том, что баклажан сорван давно. На свежем баклажане нет коричневых пятен и он не бывает мягким и скользким. Кожа баклажана должна быть не морщинистой и сухой. Перезрелые плоды непригодны для еды.

Шкурку с баклажана снимать не нужно, также не следует вырезать середину плода, достаточно удалить плодоножку.

Помидоры, фаршированные баклажанами

3 баклажана, 8-9 помидоров, 3 луковицы, 4 яйца, 200 г сыра, 4 ст. л. масла, 2-3 зубчика чеснока, соль, черный молотый перец.

Баклажаны разрезать вдоль, спечь и размять вилкой. Отобрать ровные помидоры, срезать верхушки и удалить сердцевину. Потом в широкой кастрюле разогреть масло, положить измельченный лук, мякоть помидоров, толченый чеснок и измельченные баклажаны. Посолить, заправить перцем и варить до густоты. Смесь снять с огня, остудить и добавить сбитые яйца. Подготовленные томаты разложить на смазанное маслом листе, начинить фаршем, посыпать тертым сыром, покропить маслом, запекать в духовке 15 минут.

Баклажаны печеные "на зиму"

600 г печеных баклажанов, 150 г помидоров, 150 г печеного перца, 20 г соли.

Свежие темно-фиолетового цвета плоды с плотной мякотью разрезать вдоль пополам и спечь. Плоды болгарского перца также спечь, очистить от шкурки. Красные помидоры разрезать на 4-6 частей. На дно литровой банки положить томаты, потом перец и баклажаны, пересыпая каждый слой солью, и так доверху банки. Никакой жидкости или уксуса лить не следует. Стерилизовать в кипящей воде 80 минут, закатать.

Зимой можно быстро приготовить икру. Содержание банки изложить на тарелку, измельчить ножом, прибавить за вкусом лук или чеснок, черный молотый перец и заправить маслом.

Консервированные маринованные помидоры с баклажанами

На трехлитровую банку: 1,5 кг помидоров, 1 кг баклажанов, 3 лавровых листка, 2-3 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки, укропа, мяты, 10 горошин черного и душистого перца, 1 ст. л. соли.

Маринад: 1 литр воды, 1,5 ст. л. соли, 5-6 кусочков сахара, 3 ст. ложки 80% уксусной эссенции.

Баклажаны очищают от шкурки, вырезают середину, засыпают солью и выдерживают 3-4 часа. Потом моют, начиняют нарезанной зеленью петрушки, укропа и мяты. В банки кладут лавровый лист, чеснок, перец, кладут крепкие помидоры приблизительно до половины, сверху - баклажаны и заливают маринадом. Стерилизуют 30-35 минут.

Баклажаны с орехами

500 г небольших баклажанов, 100 г измельченных грецких орехов, по щепотке базилика и петрушки, 2-3 зубчика чеснока, чайная ложка лимонного сока, соль по вкусу.

Баклажаны помыть, разрезать вдоль на тонкие пластины и запечь в духовке до мягкости. Орехи, зелень, чеснок измельчить на блендере. Слегка посолить и добавить немного лимонного сока. Подготовленную начинку разложить на полосках баклажанов, потом завернуть их в трубочку, сколоть зубочисткой. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

Баклажаны с сыром по-балкански

1 кг баклажанов, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сливочного масла. 4 ст. л. подсолнечного масла, 2 стакана молока, 4 яйца, 200 г твердого сыра, 1/4 чайной ложки мускатного ореха, соль, черный перец.

Баклажаны нарезать тонкими кружками, натереть солью, сложить в миску, оставить на 30 минут. Промыть и обсушить. Обжарить в масле до золотистого цвета. В сковородке растопить сливочное масло, обжарить в нем муку. Медленно влить горячее молоко, постоянно помешивая, пока не загустеет. Остудить, вбить яйца, посолить, поперчить, добавить мускатный орех, всыпать большую часть тертого сыра, хорошо перемешать до однородной массы.

В форму для запекания сложить слой баклажанов, залить соусом, потом положить еще слой и опять залить. Последний слой соуса посыпать сыром. Запекать в духовке 30 минут. Подавая на стол, посыпать зеленью.

Икра баклажановая с тыквой

По 500 г баклажанов, тыквы и помидор, 3-4 зубчика чеснока, 2 ст. л. масла, соль, перец по вкусу.

Кубики тыквы и баклажанов перемешать, посолить и сложить в глубокий котелок. Порезанные помидоры обжарить на масле, добавить измельченный чеснок и вылить все это на овощную смесь. Досолить, поперчить и тушить на слабом огне или в духовке 40 минут. Готовую икру разложить в чистые стеклянные банки, закрыть, остудить, положить в холодильник. Использовать в качестве закуски, гарнир или на бутерброды. Посыпать зеленью.

Баклажаны «на скорую руку»

- Ошпарить плоды кипятком, разрезать на пластинки толщиной 1-2 см, смазать их тонким слоем сметаны, посыпать тертым сыром и сверху положить тонкие кружочки помидоров. Перекласть на противень, запекать в духовке 15-20 минут.

- Баклажаны и молодые кабачки (всего 1 кг) порезать кружочками, выложить на смазанный маслом противень, посыпать перцем и поставить в негорячую духовку на 15-20 минут. Сбить 2-3 яйца со сметаной (2 ст. л.), толчеными ржаными сухарями (1 ст. л.), зеленью петрушки и укропа. Залить этой смесью баклажаны и поставить в духовку, чтобы зарумянились.

- Баклажаны (8 шт.) разрезать вдоль пополам, вынуть середину, мелко ее иссечь, смешать с молотым мясом (500 г молодой свинины или говядины), размоченной в молоке булкой (100 г), добавить яйцо, пассируемый лук, соль, перец, чеснок, 3 ст. л. жира. Этим фаршем начинить баклажаны, выложить их в гусятницу, подлить немного воды и тушить до готовности.

- Баклажаны (1 кг) разрезать на 4 части вдоль, залить кипятком на несколько секунд и слить воду. Так повторить трижды, горький привкус исчезает и шкурка размягчается. Нарезать кольцами 2 луковицы, 4-5 помидор, выложить их поочередно в толстостенную сковородку (снизу слой баклажанов). Полить маслом (3 ст. л.) и запечь в духовке.

- Очищенный картофель (10 шт.), 1 баклажан и 1 кабачок, 3 луковицы нарезать и отдельно поджарить на масле (всего 4 ст. л.), сложить в гусятницу, добавить тонко нарезанную морковку, корень петрушки, соль, лавровый листок, перец, залить 1 стаканом томатной подливы и тушить на слабом огне 20 минут. Подавая на стол, поливать подливой, в которой тушились овощи, прибавив к ней тертый чеснок (2 зубчика). К блюду подают красные помидоры.