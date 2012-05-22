Введут ли налог на "вредную" еду?

Как вы думаете, какой способ сработает наверняка при попытке отказаться от вредной привычки? Эта привычка должна стоить так дорого, чтобы вы не могли ее себе позволить.

Здоровый образ жизни это не только отказ от вредных привычек, но и правильное питание. Недавно британские ученые предложили ввести 20% налог на вредные продукты, а здоровую еду субсидировать для населения. Есть мнение, что такой радикальный способ поможет бороться с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь почему так популярен фастфуд? Он сытен и дешев. А если увеличить на него цену, будет ли он столь же популярен? Вряд ли. Небольшой пример: в США ввели 35% налог на сахаросодержащие напитки в кафе, уровень их продаж тут же упал на 26%. По прогнозам ученых введение в Англии налога на вредную еду может сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 2,7 тысячи случаев ежегодно.

Данная инициатива будет обсуждаться в ходе 65 Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая состоится в Женеве 21-26 мая.