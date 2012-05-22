В России - новый министр здравоохранения

Указом президента России Владимира Путина новым министром здравоохранения назначена Вероника Скворцова. Об этом Путин сообщил в понедельник на совещании, в ходе которого представил новый состав правительства. Согласно подписанному президентом документу, Минздравсоцразвития поделено на два ведомства: Министерство здравоохранения и Министерство труда и социальной защиты.

Скворцова Вероника Игоревна родилась в московской семье врачей 1 ноября 1960 года. В 1977 году она окончила среднюю школу номер 19 с золотой медалью и поступила на педиатрический факультет второго МОЛГМИ (нынешний РНИМУ имени Н.И. Пирогова, "второй мед"). После окончания клинической ординатуры на кафедре нервных болезней МОЛГМИ в 1985 году Скворцова поступила в аспирантуру по специальности "нервные болезни".

В 1994 году, спустя год после защиты докторской диссертации, Скворцовой была присвоена квалификация врача-невролога высшей категории. С 1997 года была заведующей кафедрой фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии в РГМУ, с 2005 — директором НИИ инсульта ГОУ ВПО РГМУ. Является автором более 400 научных работ.

В 2004 году Скворцова была избрана членом-корреспондентом Российской Академии медицинских наук. Начиная с 2008 года работала заместителем Министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации.