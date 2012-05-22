Большинство людей чистит зубы неправильно

Шведское исследование показало, что почти все люди чистят зубы. Однако при этом только каждый десятый делает это достаточно качественно для эффективного предупреждения кариеса, пишет Медпортал.

Хотя большинство из нас регулярно чистит зубы фторсодержащими зубными пастами, лишь некоторые из них знакомы с оптимальными техниками чистки зубов, с тем, как правильно использовать зубную пасту и каким образом фтор предупреждает кариес.

В ходе работы ученые рассматривали привычки 2013 человек в возрасте 15–16, 31–35, 60–65 и 76–80 лет. Их интересовало, какова продолжительность чистки, как часто используется фторированная зубная паста, сколько зубной пасты и воды используется. В результате оказалось, что лишь 10% населения умеет чистить зубы эффективно, а 80% удовлетворены лишь самим фактом того, что они ухаживают за своими зубами.

Теперь ученые из Университета Гетеборга стремятся научить соотечественников делать это еще более эффективно. "Большинство опрошенных были обучены чистке зубов в детстве родителями. Даже столкнувшись позже с информацией о более эффективной чистке зубов, они продолжают делать это тем же самым образом", - добавила Габре. Исследователи убеждены, что знания о чистке зубов должны быть более доступными, и что предлагаемые на эту тему рекомендации должны быть проще и понятней.