Возьмут ли вас на работу - зависит от вашего веса

У людей с одинаковой квалификацией, но различной комплекцией, шансы получить желаемую должность неравны. Как показало новое исследование, кандидаты выигрывают в глазах работодателей, когда сбрасывают лишний вес, пишет news.open.by.

Женщины, прошедшие операцию по снижению веса, оказывают на потенциальных работодателей более выгодное впечатление, чем эти же женщины до операции. К такому выводу пришли исследователи из Гавайского университета. Они провели эксперименты с участием волонтеров, оценивавших профессиональную пригодность женщин, изображенных на небольшой фотографии, прикрепленной к их анкете и резюме. Всем женщинам было от 29 до 32 лет, а их индекс массы тела до операции варьировал от 38 до 41, и после операции – от 22 до 24. Участники эксперимента оценивали их лидерские качества и вероятность принятия на работу, а также уровень начальной зарплаты.

Как оказалось, полные женщины имели меньше шансов получить работу. Если же им удавалось "убедить" потенциальных работодателей, их зарплаты были ниже, чем у них же самих после похудения, так же как и шансы на перспективную карьеру.

Интересно, что чем привлекательнее считали себя волонтеры, тем больше на них влиял фактор веса оцениваемых ими женщин. Хотя в данной работе не было изучено отношение работодателей к полным мужчинам, ученые считают, что они также сталкиваются с дискриминацией, однако, по имеющимся данным, им необходимо набрать гораздо больше веса, чем женщинам, прежде чем к ним начнут относиться с предубеждением.