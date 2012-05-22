Тяга к острой пище – признак эгоизма

10:24, 22 мая 2012
Зарубежные новости
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Вкус и характер

Вкусовые предпочтения человека могут многое рассказать о его характере, доказали специалисты из японской Ассоциации естественного питания.

По словам авторов исследования, люди, больше всего предпочитающие овощи, спокойны, честолюбивы, любят учиться и склонны добиваться успехов в карьере. Любители фруктов – чуткие и внимательные. Как правило, это творческие личности.

Склонные к импульсивности люди, как правило, обожают мясо. Они непоследовательны, нетерпимы к критике, но почти всегда добиваются успеха.

Любители рыбы чаще всего спокойны, выдержаны и надежны, хотя и закрыты. Острые блюда предпочитают темпераментные люди, жаждущие приключений и склонные к эгоизму.

Жирную пищу выбирают открытые люди. Они обладают природным обаянием, резвостью и успешны в карьере.

likar.info

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