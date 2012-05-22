Клубничная диета

Скоро начнется сезон клубники. Мало найдется девушек, которые не любят эту сладкую ягодку, богатую витаминами.

Поэтому мы предлагаем тебе воспользоваться этим моментом и насладиться клубничным сезоном с пользой для фигуры.

Эта диета считается одной из самых простых, эффективных и полезных. За 4 дня минус 3 кг.

Суть диеты: каждый день съедать около 1 кг свежих ягод клубники. Табу - мучные изделия, сладости, жирное, жареное, кофе и алкоголь.

Единственное, мы призываем тебя проконсультироваться с врачом, если у тебя есть какие-то хронические заболевания, прежде чем соблюдать клубничную диету.

К тому же, на клубничной диете лучше посидеть во время выходных или отпуска, так как в этой ягоде содержится немного энергетических веществ, и тебе может быть сложно вести активную жизнь.

Меню клубничной диеты

День 1

Завтрак: стакан клубники, зеленое яблоко, стакан обезжиренного (1%) кефира, одна столовая ложка мёда. Ты можешь измельчить все это в блендере и получить густой коктейль либо же порезать фрукты и заправить их кефиром как салат.

Обед: клубничный салат - стакан клубники, два свежих огурца, 50 грамм отварной курицы, свежевыжатый сок половины лимона, один грецкий орех, любая зелень, чайная ложка растительного масла.

Полдник: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.

Ужин: клубничный салат - 100 грамм картофеля, небольшая луковица, стакан клубники, 50 грамм обезжиренного творога, полстакана кефира, свежевыжатый сок половины лимона.

День 2

Завтрак: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.

Обед: три блинчика с начинкой из перетертой клубники. Без сахара.

Полдник: стакан перетертой клубники и стакан обезжиренного кефира. Без сахара.

Ужин: капустный салат с клубникой - 100 грамм свежей капусты и стакан клубники, чайная ложка растительного масла.

День 3

Завтрак: стакан клубники и тост.

Обед: 200 грамм дыни, стакан клубники, половина банана.

Полдник: стакан клубники с небольшим куском ржаного хлеба.

Ужин: салат - 70 грамм отварного картофеля, 70 грамм отварной моркови, 70 грамм капусты; дополнительно за 2 часа до сна стакан клубники.

День 4

Завтрак: стакан клубники и 50 грамм твердого сыра.

Обед: салат - стакан клубники, небольшая луковица, 100 грамм отварной рыбы, листья салата, чайная ложка растительного масла.

Ужин: капустный салат с клубникой - 100 грамм свежей капусты и стакан клубники, чайная ложка растительного масла.

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