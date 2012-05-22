Автобус со студентами упал с обрыва: 12 человек погибли
09:15, 22 мая 2012Зарубежные новости
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Трагедия в Албании
В Албании автобус с 50 студентами, следовавший из города Эльбасан в курортную Саранду, упал с обрыва в 220 км к югу от Тираны.
В результате 12 человек погибли, еще 25 получили ранения, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на власти страны.
На месте происшествия работают врачи, полиция и спасатели.
Дополнительные трудности связаны с тем, что автобус сорвался со стометровой высоты. Причины автокатастрофы пока неизвестны, отмечает NEWSru.
Среди погибших 11 девушек и водитель, сообщает РИА «Новости».
Двое раненых находятся в больнице в Тиране в состоянии комы.
Власти Албании объявили вторник днем общенационального траура.
Премьер-министр страны Сали Бериша выразил соболезнования родным и близким погибших.
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