Опасности фастфуда

В условиях современной жизни в мегаполисе, когда каждая минута на счету, мало кто из нас уделяет достаточное внимание своему питанию. Нам проще забежать в ближайшую забегаловку и проглотить стандартный набор «мусорной еды», чем простоять вечер у плиты, готовя полезную домашнюю пищу. Хотя диетологи в один голос твердят, что фастфуд очень вреден. И этому есть очень весомые причины: во-первых, практически любое блюдо состоит из смеси абсолютно несовместимых продуктов (например, калорийной булки и мяса), политых различными соусами. Во-вторых, при изготовлении такого меню редко используют продукты хорошего качества. И наконец, щедро поливая съеденную еду сладкой газировкой или растворимым кофе, вы не оставляете своему организму шансов остаться здоровым. Употреблять фастфуд или нет — личное дело каждого. Главное — не увлекаться. О том, сколько раз можно баловать себя «мусорной едой» без вреда для здоровья и что будет в случае перебора, мы говорили с диетологом центра «Здоровье» Борисом Скачко и диетологом НПЦ «Вириа» Светланой Фус.

ГАМБУРГЕР

257 Ккал

Безопасная доза: 1 шт. в 2 недели

Если есть больше: Съев всего один большой гамбургер, вы на 50% исчерпаете свой ежедневный лимит по соли и вредным жирам. А пренебрегая нормой, обзаведетесь проблемами с сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и мочевыделительной системой. Котлетка для гамбургера приготовлена на раскаленном гриле и, следовательно, может содержать канцерогены (именно гриль создает такую температуру, при которой и происходит выделение канцерогенов), а они способны вызвать развитие онкологических заболеваний. В булочке и соусе есть куча пищевых добавок, консервантов и усилителей вкуса, которые в больших количествах могут стать причиной аллергий и проблем с пищеварением.

КАРТОФЕЛЬ ФРИ

340 Ккал (средняя порция)

Безопасная доза: одна порция в неделю — 250 г

Если есть больше: В составе 100 г картошки около 8 граммов трансжиров. Это вещества ненатурального происхождения, которые образуются в основном при производстве маргарина и неоднократном нагревании растительного масла. Трансжиры увеличивают уровень холестерина в крови, потому повышают риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Они имеют свойство вмешиваться в клеточный метаболизм и провоцировать перерождение здоровых клеток в раковые. Кроме того, попав в клетку, трансжир перекрывает ей «кислород» — прекращает процесс переноса в нее питательных веществ через мембрану. В результате этого клетка не получает полноценного питания и накапливает токсины. Это ведет к инсулинoзависимому сахарному диабету.

ПИЦЦА

450 Ккал (кусочек)

Безопасная доза: 1 кусочек в неделю

Если есть больше: пицца, которую продают в ларьках, чаще всего приготовлена с использованием колбасы, а не мяса или морепродуктов, а значит, может вообще не содержать натурального белка — строительного материала для организма. Регулярный недостаток белков в питании вызывает замедление роста и развития у детей, а у взрослых изменения в печени, гормонального фона, ухудшение усвоения питательных веществ, проблемы с сердечной мышцей, ухудшение памяти и работоспособности. Все это связано с тем, что белки участвуют практически во всех процессах организма. Кроме того, наша пищеварительная система рассчитана на грубую клетчатку, которой в пицце нет вообще. Отсюда запоры. Съеденная днем пицца создаст ощущение «ложной сытости» — т. к. такая еда не приносит пользы, не дает достаточного количества нутриентов, и организм будет испытывать в них постоянный недостаток.

ХОТ-ДОГ

300 Ккал

Безопасная доза: 1 шт. в месяц

Если есть больше: в обычном хот-доге 45% вредных (насыщенных) жиров, более трети дневной нормы (38%) соли, а также 1,5 г вреднейших трансжиров. Сосиска очень редко бывает мясной и, как правило, содержит сою, крахмал и фосфаты, которые, задерживая воду, увеличивают объем сосиски. Кроме того, сосиски щедро сдобрены консервантами, которые продлевают их срок хранения. А булочки сделаны из самой плохой муки (она освобождена от оболочек и содержит только белок и крахмал). Майонез и кетчуп тоже самые дешевые, с массой пищевых добавок и минимумом яиц. Все это провоцирует серьезные проблемы в работе органов ЖКТ. А «плохой» холестерин из трансжиров повреждает оболочку внутренней стенки сосуда, накапливается в ней, в результате чего образуются атеросклеротические бляшки, которые потом твердеют и закупоривают сосуд. Это чревато смертью.

ШАУРМА

Более 1000 Ккал

Безопасная доза: 1 шт. в месяц

Если есть больше: В шаурме содержится почти 120 г жира, а это почти в 2 раза больше дневной нормы. Поэтому если есть шаурму регулярно, можно значительно прибавить в весе. Мясо должно быть куриным (индюшачьим) и очищенным от вредной шкурки (в ней много холестерина). Иначе это большая нагрузка на сердце. Кроме того, следите какими соусами заливают вашу шаурму (в идеале она вообще не должна их содержать): майонезно-чесночно-сметанные соусы быстро портятся на улице, содержат много «химии» и чрезвычайно калорийны.

ЧИПСЫ

600 Ккал в 100 г

Безопасная доза: 100 г в неделю

Если есть больше: В своем большинстве чипсы — не ломтики хрустящего картофеля, а спрессованные и обжаренные смеси крахмалов. А это еще более калорийно и ведет к ожирению. Конечно, есть производители, которые используют для приготовления чипсов настоящий картофель. Но чаще всего — генномодифицированный, потому что его клубни большие, ровные и неповрежденные. Но даже если используется настоящий картофель, все полезное, что есть в нем, при активной жарке разрушается, и он приобретает другие свойства — канцерогенные. Кроме того, чипсы — это «бомба замедленного действия», которая может стать причиной серьезных заболеваний сердца. Виновник этого — вещество акриламид, опасный канцероген, который образуется при жарении крахмала на жире. Помимо него в чипсах во время обжарки образуется гидрогенизированный жир, который приводит к образованию «плохого» холестерина — а это в перспективе атеросклероз, тромбофлебиты и другие опасные заболевания.

Отдельно стоит сказать о чипсах «со вкусом». Конечно, ни о каком беконе или икре речи не идет. Вместо них там ароматизаторы и усилители вкуса, которые провоцируют изжогу, гастриты, аллергию и проблемы с работой кишечника. И последнее: в чипсах рекордное количество соли из всех продуктов «мусорной еды». Это реальный шанс обзавестись нарушением обмена веществ и сердечными заболеваниями (т.к. содержание большого количества соли в рационе способствует задержке воды в тканях организма, а это ведет к повышению артериального давления, что создает дополнительную нагрузку для сердца).

РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ

70 Ккал

Безопасная доза: Раз в неделю

Состав: Экстракт кофейных зерен, вода.

Если пить больше: Жирные и высококалорийные блюда фастфуда и без того опасны для здоровья. А если запивать их сладким кофе или газировкой с кофеином, то содержание сахара в крови увеличивается до критических величин. Если сахар остается в крови продолжительное время, это нанесет непоправимый вред здоровью. Стенки кровеносных сосудов «пропитываются» избыточным количеством сахара, теряют свою эластичность, истончаются, легко травмируются. Там, где они рвутся, возникают мелкие кровоизлияния. Вследствие этого возникает резкое ухудшение зрения, онемение и боли в конечностях и т.д. То же самое происходит в оболочках нервов.

СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА

103 Ккал в 250 мл

Безопасная доза: 250 мл в неделю

Если пить больше: фосфорная кислота, которая содержится в напитках такого типа, связывает кальций, магний и цинк в вашем кишечнике, мешая их нормальному усвоению. При этом увеличивается выделение этих элементов через мочу, и они «вымываются» из организма. От этого страдают кости и сердечно-сосудистая система. А злоупотребление газировкой с кофеином делает вас раздражительными, уменьшает работоспособность и ухудшает память (за счет истощающего действия кофеина на нервную систему).

ОБХОДИТЕ ЗАБЕГАЛОВКИ СТОРОНОЙ, ЕСЛИ У ВАС:

•Заболевания ЖКТ

•Заболевания сердечно-сосудистой системы

•Ожирение

•Сахарный диабет

•Вы беременны или кормите грудью

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