Какие продукты грозят отравлением

С приходом тепла повышается риск пищевых отравлений, прежде всего, у детей. Украинские врачи напоминают, что печень и ферментная система ребенка еще не могут справиться с многими продуктами. Главный токсиколог МОЗ Украины Б.Шейман назвал основные продукты-отравители малышей в весенне-летний период.

Ранние овощи и фрукты. Огурцы и арбузы больше всего склонны накапливать химические вещества.

Копчености и консервы. Содержат микроорганизмы, которые при определенных условиях вызывают ботулизм – пищевое отравление, поражающее органы и нервную систему.

Домашние молочные продукты. В них может попасть стафилококк.

Шашлыки и яйца, белковый крем. На жаре в них активно размножается сальмонелла.

Грибы. Детям до 6 лет не стоит давать грибы. Для тех, кто старше, лучше готовить блюда из магазинных грибов.

likar.info