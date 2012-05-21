Подростковую депрессию будут выявлять по анализу крови

Американские ученые близки к созданию тестов, выявляющих депрессивные расстройства у тинэйджеров по анализу крови. Об этом говориться в публикации исследовательской группы в журнале Translational Psychiatry, сообщает РИА "Новости".

Развитие депрессивных расстройств до 25 лет, как правило, свидетельствует о наследственном характере заболевания, его генетическом происхождении. Примерно у 1% детей в возрасте до 12 лет есть депрессивное расстройство, но в подростковом возрасте этот показатель возрастает до 17-25%. При отсутствии своевременного лечения, возрастает риск асоциального поведения, алкогольной и наркозависимости, физических заболеваний, попыток суицида.

Лечение депрессивных расстройств базируется на отчете самого пациента о собственном состоянии и на наблюдениях врачей. А это инструменты неточные. "Биологические маркеры крови обеспечили бы объективные данные, чтобы подкрепить словесную информацию и повысить точность диагноза. Диагноз и классификация раннего депрессивного расстройства помогли бы расширить арсенал лечебных средств и избрать индивидуальный подход в лечении", - говорится в статье, посвященной исследованию.

Ученые идентифицировали 26 потенциальных биологических маркеров депрессии в крови. Исследователи сравнили эти биомаркеры в образцах крови испытуемых и нашли, что 11 из них были в большем или меньшем количестве у подростков с депрессией. Также они установили, что 18 из 26 биомаркеров могли точно указать, была ли у подростков с депрессией одновременно повышенная тревожность. Возможность постановки объективного диагноза, основанного на анализе крови, позволит выявлять опасное заболевание среди подростков, считает один из авторов исследования, преподаватель психиатрии Школы медицины Фейнберг в Северо-Западном университете Ева Редей.

