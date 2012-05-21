Как заставить детей есть овощи с удовольствием

Если на обед ребенку дать стакан воды, он будет более охотно есть овощи. К такому неожиданному выводу пришли специалисты из Орегонского университета. По их мнению, вода заставляет ребенка выбирать полезные продукты, пишет The Daily Mail.

Ученые проанализировали рацион 75 детей 3-5 лет, сообщает Меддейли. Так, дети ели больше сырых овощей вроде перцев и моркови, если им давалась простая вода. А вот газировка, наоборот, не производила должного эффекта.

По словам профессора Беттины Корнвелл, современные дети с раннего детства в сознании связывают сладкие, калорийные напитки вроде колы с солеными и жирными продуктами наподобие чипсов. Притом, вкусы во многом зависят от привычки и опыта.

А обычная вода способна поменять взгляд на продукты питания. Это стоит принимать во внимание, в первую очередь, родителям, ведь пищевое поведение складывается в первые годы жизни и влияет на человека в дальнейшем.