В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у северо-восточного побережья японского острова Хонсю, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Геологической службы США.

Подземные толчки были зафиксированы в 07.19 по UTC. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр располагался в 179 километрах восточнее города Мориока (префектура Иватэ).

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Сообщений об угрозе цунами нет.

На северо-востоке Японии 11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9,0, которое получило официальное название Великого землетрясения. Оно вызвало цунами, высота которого доходила до 30-40 метров. В результате стихийного бедствия погибли и пропали без вести свыше 19 тысяч человек. Почти 380 тысяч домов были уничтожены или получили разрушения. Произошла авария на АЭС "Фукусима-1".