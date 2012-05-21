Север Италии опять трясло

Сильное афтершоковое землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии, несколько зданий после него были разрушены, передает агентство Рейтер со ссылкой на местное телевидение.

По данным Сейсмологической службы США, эпицентр повторного землетрясения, зафиксированного в 15:18 по местному времени, располагался на глубине 10,6 километра.

В ночь на воскресенье в 36 километрах к северу от города Болонья произошел подземный толчок магнитудой 6,0. За несколько часов до этого - в 01:15 - был зафиксирован другой подземный толчок магнитудой 4,1. Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологов, располагался, на глубине 5,1 километра.

В результате стихийного бедствия погибли четверо рабочих с нескольких местных предприятий, еще две женщины скончались от сердечного приступа, спровоцированного пережитым страхом. Более 50 человек пострадали.

Кроме того, в результате землетрясения в провинции Эмилия-Романья уничтожены более 300 тысяч кругов сыра пармезан и грана падано. Сумма ущерба может превысить 250 миллионов евро, сообщил журналистам глава одного из консорциумов по производству сыра.

«Очень сильное землетрясение серьезно повредило здания многих складов, а также тысячи тонн Grana Padano и Parmigiano Reggiano», - отметил он.

Сыродел выразил надежду, что «не будет новых толчков, которые могли бы ухудшить состояние построек, которые уже серьезно повреждены».