В Грузии - сильное наводнение

После ливня река Кура вышла из берегов и затопила город Рустави, расположенном в 20 километрах к югу от Тбилиси, передает 5 канал. Сообщений о пострадавших нет.

Стихия застала жителей города врасплох ночью. Вода залила первые этажи жилых домов и магазинов. Под водой оказались и главные дороги города. Спасатели эвакуируют людей из подтопленных районов. Тем временем на востоке Грузии стихия повредила несколько мостов. Жители восьми сел остаются отрезанными от остальной страны. Напомним, неделю назад наводнение в Тбилиси унесло жизни 5 человек. Еще тридцать пострадали.