Детям суперполезно заниматься йогой

По мнению зарубежных врачей и специалистов, йога благотворно воздействует на организм ребенка. Это направление основано на занятиях хатха-йоги, которая создает все условия для гармоничного и грамотного роста. С ранних лет йога помогает поддерживать здоровье, развивать гибкость, выносливость и концентрацию внимания, пишет health.tltnews.ru.

Некоторые советуют приступать к упражнениям не ранее 11-12 лет, другие утверждают, что йога полезна даже малышам в возрасте от трех лет. Однако такие высшие элементы как медитация, пранаяма (контроль дыхания), бандхи и шаткрия (шесть крий) не должны входить в рамки занятий, так как противоречат природе детского сознания.

Если теория йоги может быть интересна и познавательна для детей старшего возраста, то для детей младшего школьного возраста ее основам обучают только в самой облегченной форме. Из всех разнообразных аспектов йоги для детского восприятия наиболее подходят принцип Ямы-Ниямы и асаны.

Асаны – это позы йоги, направленные на развитие координации, силы, гибкости и выносливости. Эти интересные упражнения укрепляют мышцы, делают их более эластичными, разрабатывают суставы, делая движения ребенка красивыми и пластичными, а кроме того, укрепляют внутренние органы и улучшают самочувствие.

Но несмотря на большие различия в методах преподавания йоги для всех возрастных групп, общим принципом для них остается динамичность и разнообразие. Детям свойственна смелость, открытость, а также высокая физическая и эмоциональная гибкость, поэтому они постигают йогу гораздо быстрее и успешнее взрослых.