Худшее время для приема пищи

Не секрет, от жирной пищи можно поправиться. Однако время приема пищи столь же важно, как и то, что человек ест, установили американские специалисты. По их словам, привычка есть во время ночного просмотра телевизора или за компьютером во многом способствует набору веса, пишет The Daily Mail.

Эксперимент с мышами это доказал. Одной группе грызунов разрешили есть только в течение восьми часов днем, а вот вторая группа ела и днем, и ночью, сообщает www.med2.ru. В целом обе группы животных потребляли приблизительно одинаковое количество калорий. Но именно вторая группа растолстела.

Значит, набор веса происходил из-за сбоя во "внутренних часах". По словам руководителя изыскания доктора Сатчидананда Панды из Солковского института биологических исследований, в определенное время суток печень, кишечник и мышцы работают максимально эффективно, а в другое время - "спят". Подобного ритма придерживается каждый орган.

Привычка есть в любое время нарушает естественные обменные процессы. Это доказывает тот факт, что к концу исследования у мышей из второй группы фиксировалось на 70% больше жировых отложений.

